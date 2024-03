Sicurezza sul lavoro, il Covid "sgonfia" le denunce di incidenti, ma resta l'allarme: "Cultura e prevenzione"

Cisl Piemonte vuole tenere accesi i riflettori sul tema della sicurezza nei luoghi di lavoro. E lo fa promuovendo un decalogo diffuso su scala nazionale, che vuole svincolarsi dal singolo episodio. " Non ci deve per forza scappare il morto ", sottolinea Luca Caretti , segretario generale Cisl Piemonte. " I fondi da 14 milioni concordati a fine anno con la Regione sono un primo passo - aggiunge - ma ora bisogna declinare sul territorio l’azione di chi deve fare prevenzione ".

Il cantiere Esselunga a Firenze è la ferita che sta sanguinando, ma anche il crollo della Gru in via Genova , a Torino, è ancora un dolore senza conforto. E prima ancora, la strage Thyssen , oltre a tanti episodi più isolati, ma altrettanto gravi.

Un concetto ribadito anche da Mattia Pirulli, segretario confederale Cisl, oggi a Torino: "Abbiamo dato vita in tutta Italia a una lunga mobilitazione sui luoghi di lavoro, lo scopo è arrivare a un grande patto tra le parti sociali e il Governo per raggiungere il traguardo della sicurezza. A cominciare dal rafforzare la cultura su questo tema: si deve cambiare la mentalità, ma anche fare formazione sui pericoli specifici nei singoli ambiti di lavoro. Ecco perché non serve un singolo gesto, ma una lunga mobilitazione".