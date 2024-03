Bando per le misure agro climatico ambientali, oltre 16,5 milioni di euro a sostegno degli agricoltori e degli allevatori

È stato pubblicato di recente dalla Regione Piemonte il bando rivolto ad agricoltori e allevatori piemontesi che per la campagna 2024 intendono presentare domanda di contributo per impegni agro climatico ambientali. Tra queste rientrano le tecniche in agricoltura conservativa (semina su sodo, apporto di matrici organiche in sostituzione della concimazione minerale), tecniche di riduzione di emissioni ammoniacali e gas serra, allevamento di razze minacciate di abbandono, gestione ecosostenibile dei pascoli.

“Questo bando si inserisce in soluzione di continuità con il precedente Programma di sviluppo rurale 2014 - 2022 - esordisce soddisfatto il consigliere segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale del Piemonte Gianluca Gavazza - ed è solo la più recente delle misure adottate dalla Regione per sostenere il mondo rurale dell’agricoltura e dell’allevamento. L’attenzione della Giunta e del Consiglio Regionale nell’incentivare lo sviluppo del nostro primo settore è sempre alta, specialmente per quanto riguarda l’attuazione di politiche che rinnovino e aggiornino le tecniche produttive ai più moderni standard di sostenibilità. Nella fattispecie la dotazione finanziaria di questo bando corrisponde alla cifra di 16,5 milioni di euro: una cifra cospicua, che aiuterà non poco tutte le aziende che rientrano nei requisiti previsti dal bando che presenteranno domanda. È importante che il processo di transizione ecologica avvenga in maniera graduale e venga sostenuto dalle istituzioni con iniziative di questo tipo”.

La scadenza del bando è fissata al 15 maggio, e potranno presentare domanda tutti gli agricoltori singoli o associati ed allevatori singoli o associati per le operazioni di allevamento di razze minacciate di abbandono e di gestione ecosostenibile dei pascoli.