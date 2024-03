Sopralluogo al Sant'Anna dei consiglieri regionali Pd: "Bisogna tutelare la sicurezza di madri e bambini"

Questa mattina i consiglieri regionali del Partito democratico Alberto Avetta, Monica Canalis, Diego Sarno e Daniele Valle hanno effettuato un sopralluogo all’ospedale Sant’Anna di Torino, dove hanno incontrato il Direttore Generale Giovanni La Valle, il direttore sanitario Lorenzo Angelone e il direttore di presidio Umberto Fiandra. «Abbiamo voluto sincerarci di come prosegue l’operazione di scorporo del Regina Margherita dall’AOU Città della Salute e dal futuro Parco della Salute e approfondire le problematiche e le opportunità che questa operazione porterà con sé. Abbiamo anche verificato l’andamento dei lavori che interessano i controsoffitti, dopo i crolli verificatisi nel maggio scorso, ed affrontato il delicatissimo tema delle neonatologie. Ci è stato detto che nessuna decisione definitiva è stata ancora presa sull’eventuale trasferimento al Regina Margherita. Il completamento del piano di scorporo, amministrativo e patrimoniale, dovrebbe arrivare non prima di giugno 2024. Per la parte amministrativa saranno in ogni caso necessarie nuove assunzioni al Regina Margherita, coperte dai fondi del Servizio sanitario regionale (a conferma di quanto da noi sempre sostenuto, ovvero che lo scorporo non è a zero costi!). Infine, si stanno mettendo a punto i protocolli necessari affinché gli operatori che lavorano al Regina Margherita o al Sant’Anna lo possano fare in un regime di convenzioni incrociate, garantendo sempre la sicurezza delle pazienti e dei bambini. In questo quadro di totale aleatorietà, ci preoccupa che per inseguire l’ipotesi dell’IRCCS pediatrico, non si comprometta l’eccellenza ginecologica del Sant’Anna, svuotandolo di professionalità e attività sanitarie legate ai neonati”.