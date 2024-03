Nel box auto nascondeva droga, armi e munizioni: nei guai 51enne torinese

Droga e armi, una denuncia in Valle Olona. Lo scorso 6 marzo, infatti, i carabinieri della stazione di Fagnano Olona hanno denunciato all’autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione abusiva di armi e ricettazione, un torinese di 51 anni, residente in provincia di Varese, attualmente detenuto nel carcere di Busto Arsizio in quanto arrestato per spaccio il 2 marzo scorso.

Il provvedimento è scaturito dopo che i militari, a seguito di una perquisizione messa in atto in un box auto ricondotto nella disponibilità dell'indagato, hanno trovato con l’ausilio di una unità cinofila antidroga e del "cane carabiniere" Kevin del Nucleo Cinofili di Casatenovo, droga, denaro e armi.



In particolare sono stati trovati 34.150 euro in contanti, oltre 11 chili di hashish suddivisi in panetti da 100 grammi circa l'uno, 1,25 chili di cocaina pura suddivisa in dosi, due coltelli della lunghezza di 20 cm circa; un fucile a canne mozze calibro 20, risultato provento di furto, una pistola calibro 6, la cui provenienza è in corso di accertamento, e 250 munizioni di vario calibro. Oltre a questo i carabinieri hanno trovato anche tutto il materiale per la pesatura e il confezionamento della sostanza stupefacente. Quanto rinvenuto è stato posto sotto sequestro.