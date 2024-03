A Grugliasco un'esplosione di fiori e di colori: piantati quasi 500 mila tulipani

Dopo Arese, vicino a Milano, quello di Grugliasco è il secondo più grande U-pick garden (“cogli tu”) in Italia, in cui sono stati coltivati 495mila bellissimi e coloratissimi tulipani.

Grazie al successo degli anni passati da parte delle migliaia di visitatori, anche quest’anno aprirà il campo di Grugliasco con una novità: aver piantato, in piccola quantità, nuovi bulbi di Muscari, Narcisi, Giacinti, Tulipani Kaufmanniana, Fritellaria, Iris e Allium.

L'avventura della società Tulipani italiani, iniziata nel 2017, ha dato tanta esperienza agli organizzatori che, unita al grande affetto del pubblico, li ha incoraggiati a seguire la volontà di creare luoghi in cui la bellezza e tranquillità della natura dona momenti felici e spensierati.

«Crediamo molto nei nostri valori - spiega Edwin Koemane e Nitsuhe Wolanios fondatori della società - lavoriamo per seguirli ogni anno: sostenibilità, cortesia, flessibilità, amore per la bellezza e per la natura. La nostra formula è la semplicità, ci sforziamo di offrire un’esperienza green. È un aspetto molto importante del nostro lavoro, perché non utilizziamo nessun tipo di agente chimico per potenziare la crescita dei fiori. Lavoriamo nel totale rispetto della natura, senza diserbanti, insetticidi e fungicidi, affidandoci completamente al lavoro degli insetti, delle api, seguendo il corso delle stagioni. Il ringraziamento più grande va sempre ai nostri visitatori che ci premiano ogni anno con il loro affetto, i loro sorrisi, le migliaia di foto, post, e che attendono con noi il ripetersi del miracolo della natura!».

I campi hanno le caratteristiche tipiche di Tulipani Italiani: un’ampiezza di 2 ettari, pari a 4 campi da calcio, in cui sono stati piantati quasi 500mila bulbi di tulipani, con ben oltre 400 varietà diverse molto speciali dai colori e forme inaspettate, che offriranno uno spettacolo indimenticabile. In ogni campo ci saranno delle installazioni per rendere ancora più affascinati gli scatti fotografici. I bambini potranno divertirsi fra le balle di fieno e giocare spensierati.

I tulipani vengono raccolti direttamente dalle persone, sfilandolo dalla terra e al termine della raccolta i tulipani verranno avvolti nella semplice carta di giornale, pronti per essere portati nelle case dei visitatori. Si potrà passeggiare fra i tulipani per tutto il tempo che si vuole, seguendo delle semplici regole, che hanno lo scopo di garantire libertà e tranquillità per tutti.

Il campo di Grugliasco, in strada del Portone 197, si trova presso l’Agriturismo Cascina Duc e aprirà sabato 16 marzo, dalle 8,30 alle 19, fino al 28 aprile. Sabato 23 marzo, alle 11.30, invece, ci sarà l'inaugurazione del campo di tulipani, alla presenza del sindaco e della giunta di Grugliasco.

«Siamo molto contenti di aver trovato una terra molto buona ed una famiglia di agricoltori storici che con passione coltivano la terra, allevano bestiame - dicono Edwin e Nitsuhe -. Abbiamo ritrovato in loro, oltre alla grande cordialità, anche il medesimo amore per la vita contadina, la cura ed il rispetto della natura e dei suoi doni».

La fioritura durerà al massimo sei settimane. Il campo rimarrà aperto 7 giorni su 7 dalle 9 alle 19, sabato e domenica dalle 8,30 fino alle 19, anche in caso di pioggia e/o maltempo. La direzione valuterà la possibilità di chiudere il campo in caso di forti temporali o nel caso in cui non ci fossero le condizioni di sicurezza per i visitatori.

Ogni giorno i filari nei campi cambieranno! Edwin e Nitsuhe hanno cercato e studiato i diversi bulbi, precoci e tardivi, per garantire l’opportunità di raccogliere e scattare foto durante tutta la durata della manifestazione per dare ai visitatori tulipani di alta qualità e dai colori accesi. I filari tipici delle colture olandesi cattureranno lo sguardo con l’alternarsi di sfumature del medesimo colore a veri e propri arcobaleni dati dai tulipani misti. Nello show garden, si potranno conoscere i nomi delle diverse varietà e divertirsi a ritrovarli e raccoglierli nei filari.

«Siamo molto onorati dell’accoglienza da parte del comune di Grugliasco – concludono Edwin e Nitsuhe. La cittadina vanta origini antiche e conserva parti dello storico borgo medioevale. Il sindaco e la giunta comunale sono molto attivi nella promozione del loro territorio e speriamo di offrire agli abitanti un motivo in più per apprezzare la cittadina».

«Per noi è un motivo di orgoglio ospitare Tulipani Italiani per il secondo anno successivo - dicono il sindaco di Grugliasco Emanuele Gaito e l'assessore al commercio Roberta Colombo -. Un ringraziamento ad Edwin e Nitsuhe che con passione e dedizione si dedicano a questa attività e un grazie ai proprietari della Cascina Il Duc che mettono a disposizione i loro campi per la piantumazione dei bulbi dei tulipani. Quest'anno la novità è che anche in diverse aree del centro storico della città fioriranno oltre 2mila tulipani per rendere Grugliasco la città dei tulipani e attrarre vsitatori anche in centro città».