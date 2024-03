Askatasuna "tira dritto" sulla trasformazione in bene comune: "Andiamo avanti, il centrodestra strumentalizza"

Vanchiglia ha risposto presente all'assemblea pubblica organizzata da Askatasuna per discutere sul futuro del centro sociale alla luce del percorso per una sua trasformazione in bene comune promosso dalla Citta: nel cortile di via Balbo i partecipanti sono stati circa 200.

"Dare continuità alla nostra esperienza"

Gli attivisti hanno ribadito la volontà di "tirare dritto" sul progetto, approvato dal Comune con la rigenerazione del piano terra e del cortile: "Rispecchia - hanno dichiarato - la possibilità di dare continuità alla nostra esperienza e ci permetterà di amplificare ancora di più le nostre attività e di aprirci ancora di più al quartiere. Grazie ai lavori porteremo avanti iniziative sportive, artistiche e sociali: ad aprile tornerà il festival "Altri modi altri mondi" e stiamo organizzando una proposta sul 25 aprile; nonostante tutto, non abbiamo intenzione di sederci sugli allori, siamo disponibili al confronto e continueremo a partecipare".

"La destra strumentalizza"

Da Aska vengono anche respinte al mittente le polemiche politiche, con l'annuncio di un presidio per "accogliere" il sopralluogo voluto dall'assessore regionale alla Sicurezza, il leghista Fabrizio Ricca: "La destra - hanno proseguito - strumentalizza per fare campagna elettorale: a chi vuole piantare la propria bandierina politica, verificando se ci sono gli antagonisti o se il centro sociale è stato sgomberato, il 27 marzo faremo vedere che ci siamo".

Anche i garanti del patto confermano il proprio supporto: "Abbiamo sempre creduto - hanno sottolineato - al progetto sociale, politico e culturale di Askatasuna: questo patto propone una modalità nuova di vivere la città dal basso, una sperimentazione interessante, coraggiosa e innovativa basata su un modello partecipato e condiviso".

I commenti dei politici presenti

Tra i presenti anche i consiglieri comunali di Pd Luca Pidello e di Sinistra Ecologista Alice Ravinale: "Al di là - ha commentato il primo - di provocazioni che lasciano il tempo che trovano, c'è voglia di spendersi e ci sono i margini per proseguire in modo concreto".

"La partecipazione - ha aggiunto la seconda - mostra quanto questo luogo sia importante per il quartiere, il luogo giusto per fare un bene comune nonostante i tentativi incomprensibili e velleitari di sabotarlo".