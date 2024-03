Aurora, trovati 9 kg di droga in una casa Atc occupata abusivamente

Nei giorni scorsi, durante un servizio in borghese inserito all’interno di un’attività di controllo del complesso residenziale di ATC (Agenzia Territoriale per La Casa) ubicato in via Aosta 31, gli agenti della Polizia Locale hanno intercettato un occupante abusivo, già noto alle forze dell’Ordine per essere dedito ad attività di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato fermato dagli agenti mentre si allontanava con fare sospetto dall’abitazione a bordo di una bicicletta e, dopo aver tentato di sottrarsi al controllo, non ha saputo giustificare la sua presenza nell'alloggio abusivamente occupato.

All’interno dell’abitazione gli agenti hanno trovato una donna con la quale l’uomo conviveva e, nascosto sotto il letto, hanno rinvenuto un borsone della spesa apparentemente insignificante dentro il quale erano contenuti 9 chilogrammi di hashish suddiviso in 86 panetti, un bilancino di precisione e alcuni telefonini.

L'occupante abusivo, un ragazzo nordafricano di 22 anni, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e occupazione abusiva di edificio, mentre la sua compagna è stata denunciata in stato di libertà per i medesimi reati.

Dopo aver sostituito la porta blindata, l’alloggio è stato recuperato e restituito ad ATC per la successiva assegnazione.