Domenica la Reale Società Ginnastica Torino festeggia 180 anni con 85 artisti provenienti da tutta Italia

La Reale Società Ginnastica Torino festeggia i 180 anni e domenica organizza un grande evento, con 85 artisti provenienti da 15 diverse regioni italiane e rappresentanti 20 nazionalità diverse.

"JE ATANS MO: ANSTRE - Tendo al mio astro" vuole essere un omaggio alla emancipazione femminile nella storia della società sportiva.

L'appuntamento

L'appuntamento è il 17 marzo dalle 10 alle 18 in via Magenta numero 11: gli spettacoli e le performance si terranno sia all'interno che all'esterno dell'edificio, coinvolgendo così anche il pubblico in strada.

La storia

Il viaggio inizierà tornando indietro nel tempo, al 1866, per rivivere la nascita della prima scuola magistrale femminile. Si continuerà esplorando la vita e le gesta di Andreina Sacco Gotta, atleta poliedrica e vincente, docente appassionata, allenatrice rigorosa e infine dirigente appassionata e mente ispiratrice della creazione della ginnastica ritmica. Si concluderà con la storia delle artiste circensi.