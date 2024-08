Caos al carcere di Torino, sopralluogo anche dei consiglieri Pd: "Situazione pericolosa"

Oggi, insieme ai Garanti dei Detenuti Bruno Mellano e Monica Gallo, i consiglieri regionali del Partito Democratico Alberto Avetta, Mauro Calderoni, Fabio Isnardi e la capogruppo Gianna Pentenero hanno visitato il carcere Lorusso e Cutugno di Torino. “È stata un’occasione per confrontarci con la direttrice della Casa Circondariale, Elena Vallauri, per comprendere il difficile momento che sta vivendo l’istituto torinese. Le tensioni quotidiane rappresentano un pericolo costante per tutti i soggetti che operano nel mondo carcerario: dai reclusi agli operatori sanitari, agli agenti di polizia. Ci rendiamo disponibili affinché si possano superare al più presto gli elementi di tensione che si vivono all’interno dell’istituto, e siamo pronti a fare la nostra parte anche per l’intero sistema carcerario piemontese. Inoltre, chiediamo che vengano effettuate rapide verifiche ambientali dopo gli incendi degli ultimi giorni e che vengano promossi interventi efficaci per migliorare gli aspetti del trattamento sanitario, delle dipendenze e delle cure psichiatriche. Ci troviamo sempre in un quadro di drammatica carenza di personale che noi denunciamo da anni per il deficit di educatori, personale sanitario e polizia penitenziaria”, hanno affermato Pentenero, Avetta, Calderoni e Isnardi.