Fossano capitale della zootecnia dal 20 al 24 marzo (Foto e Video)

Iniziano mercoledì 20 marzo con la mostra del Vitello Grasso le "giornate zootecniche fossanesi".

L'inaugurazione è affidata alla collaudata Mostra del Vitello Grasso, che torna in piazza Dompè e che quest'anno raggiunge la 95esima edizione.

Per 4 giorni, dal 20 al 24 marzo, Fossano si conferma ancora una volta la capitale della zootecnia.

“L'amministrazione comunale – ha dichiarato il sindaco Dario Tallone – può e deve promuovere i propri prodotti, per quanto riguarda la bovina piemontese il territorio comunale è la capitale mondiale per numero di allevamenti e di capi allevati”.



Tanti gli appuntamenti presentati nella Sala Consigliare del Comune di Fossano: un convegno della Coldiretti di Cuneo dedicato all'approfondimento tecnico delle criticità del comparto,ma anche alle esposizioni dei capi che verranno giudicati, non dimenticando l'enogastronomia attraverso la cena del sabato 23 e il pranzo del 24.

Guarda qui le video-interviste per conoscere meglio il programma:

Il Vicesindaco di Fossano, Giacomo Pellegrino ha curato il programma e spiega: “La novità di quest'anno è la reintroduzione della rassegna “giornate zootecniche fossanesi”, che da vent'anni non veniva più proposta. Prima volta, invece, per la mostra provinciale della Razza pezzata rossa”.

Eventi per i quali non è mancato il sostegno dell'Atl del Cuneese, del Consiglio regionale e delle molte associazioni di categorie interessate.