Tragedia ai Murazzi: uomo cade in acqua, la moglie si tuffa per aiutarlo. Recuperata la donna, ma il marito muore

I vigili del fuoco stanno intervenendo per salvare due persone finite nelle acque del Po ai Murazzi

Prima l'apprensione, poi la tragedia ai Murazzi. Un uomo, infatti, per cause ancora da accertare, è finito nelle acque del Po e la moglie si è tuffata nel tentativo di estrarre il marito del fiume.

Nel frattempo è scattata anche la richiesta di aiuto ai soccorsi e sul posto sono arrivati i vigili del fuoco. Poco prima delle 20:30 gli addetti delle squadre 21, Ba e Sub sono riuscite a portare a riva la donna, mentre dell'uomo non c'erano tracce.



Una ricerca che non ha avuto soste, ma che si è conclusa nel mondo peggiore: il corpo dell'uomo, ormai deceduto, è stato recuperato intorno alle 21.40.