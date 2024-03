Torino "maglia nera” per gli scomparsi: le denunce sono 800 e oltre 300 persone sono ancora da trovare

Secondo la XXX Relazione del commissario straordinario del Governo per le persone scomparse Maria Luisa Pellizzari, nel 2023, la Città Metropolitana di Torino – al pari con la provincia di Cuneo – è in cima alla classifica regionale per i ritrovamenti in stato di decesso delle persone scomparse.

A Torino 800 denunce nel 2023

La provincia di Torino è anche in testa alla classifica di denunce per persone scomparse nel 2023: ne sono state segnalate 799. Molto più distaccata in seconda posizione, la provincia di Alessandria dove se ne contano 200.

Oltre trecento persone da ritrovare

A Torino l’anno si è concluso con 327 persone ancora da ritrovare. Delle quasi ottocento denunce, ne sono state ritrovate 472. Di queste 466 in vita e, come segnalato, sei decedute.