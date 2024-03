Collegno, nel chiostro della Certosa Reale "Follia in Fiore" festeggia la primavera

Giunta alla sua XV edizione la mostra mercato Follia in Fiore inaugura la Primavera presso l’affascinante Chiostro della Certosa Reale di Collegno.

L’appuntamento è per Sabato 23 e domenica 24 marzo, dalle ore 9.30 alle ore 19 entrambi i giorni. Follia in Fiore è promossa dalla Città di Collegno, in collaborazione con Orticola Piemonte, ed è rivolta a un pubblico di appassionati, famiglie, curiosi e amanti dei fiori, delle piante ma anche dei prodotti agricoli artigianali e dello stare insieme a contatto con la Natura.

Saranno circa 60 gli espositori, tra florovivaisti, artigiani e produttori agricoli, che animeranno il Chiostro della seicentesca Certosa Reale di Collegno, dove un tempo i padri certosini coltivavano le erbe officinali e che fu poi trasformata, nel corso dell’Ottocento, in una delle più grandi strutture psichiatriche d’Italia. I Florovivaisti provenienti da tutto il Piemonte metteranno in mostra le loro proposte floreali nel segno di una bentornata Primavera. Curiosando tra i banchi di Follia in Fiore sarà possibile trovare piante verdi fiorite da esterno e interno, piante ornamentali, piante aromatiche e peperoncini, rose e bonsai, ma anche agrumi, piante carnivore e tropicali, orchidee, arbusti, piante succulente e molto altro ancora. Non solo piante e fiori ma anche molte idee artigianali utili per abbellire i propri appartamenti e giardini: dalle ceramiche ai terrarium, dai vasi realizzati con le pietre ai quadri fino ai capi e accessori in bambù per essere al passo con la moda in modo green. Senza dimenticare le diverse tipologie di cosmetici naturali, come saponi, olii e creme per coccolare il proprio corpo.

Ingente sarà la presenza dei produttori agricoli del territorio con le loro eccellenze agroalimentari: dai formaggi come le tome ai salumi artigianali, dal miele a biscotti e crostate, dalle nocciole e le patate di montagna fino alle lumache e ai prodotti di agricoltura organica. Numerose anche le proposte di liquori, genepy, grappe, vini ma anche infusi, tisane e piante officinali.

E se la mostra mercato offrirà al pubblico vivaci varietà floreali e gustose tipicità agroalimentari, altrettanto importante sarà il ricco programma di “Follia all’Orto”: un insieme di iniziative ludico – didattiche e solidali pensate per i più piccoli grazie alla collaborazione con l’Orto Che Cura, laboratorio di agricoltura sociale e didattica ambientale gestito dalla Cooperativa Sociale Il Margine di Collegno.

Dai laboratori di lettura creativa con mediazione in LIS e con supporto visivo, per coinvolgere anche bambini con diverse tipologie di disabilità, al “Gioco dell’oca vivente”. Dal laboratorio “Non capisci un tubero” con attività di semina in campo della patata a quello “Siamo tutti semi”. Dall’inaugurazione dell’installazione interattiva “Concerto simbiotico” che coinvolge esseri umani,

piante e computer nel processo di creazione musicale in tempo reale, a performance teatrali e concerti musicali. E molto altro ancora. A questi appuntamenti si aggiungono ulteriori laboratori

per adulti e bambini a cura delle Comunità gestite dalla Cooperativa Sociale il Margine e un piccolo mercatino di manufatti realizzati dagli ospiti della Cooperativa stessa.

Altrettanto ricco sarà il palinsesto di iniziative culturali e folkloristiche, con un occhio alla solidarietà e all’importanza del terzo settore, promosse dalla Città di Collegno.

A cominciare dal teatro, grazie alla collaborazione con Alfatre Teatro che porterà all’interno del Chiostro alcuni spettacoli a tema floreale dal titolo “In scena tra fiori e costumi”. Per passare all’emozionante performance degli sbandieratori dell’Associazione Cigno Nero, che si esibiranno nel pomeriggio (ore 16 circa) di domenica 24 marzo.

Per tutti gli amanti dell’arte e della bellezza, poi, i Ciceroni collegnesi organizzeranno visite guidate per raccontare storia e segreti del Chiostro e più in generale della magnifica Certosa

Spazio anche alla dolcezza con la Torta “Follia in Fiore” ideata dalla pasticceria Zuccarello che, dopo la presentazione ufficiale del dolce alla trasmissione “L’ingrediente segreto” sul canale La 7, sabato 23 marzo a partire dalle ore 16 offrirà una degustazione di questa delizia presso lo stand istituzionale della Città di Collegno.

Come ogni anno, anche l’edizione 2024 di Follia in Fiore vedrà la partecipazione del Bonsai Club Torino, che metterà in mostra alcuni tra i bonsai più belli e curiosi. L’Associazione organizzerà affascinanti dimostrazioni di Tecnica Bonsai e offrirà consulenza a tutti coloro che vorranno approfondire i segreti di questa antica arte importata dal Giappone e che vanta molti estimatori anche in Italia.

Particolarmente avvincente sarà la mostra “Dai Curandero alle Masche: viaggio tra le erbe che curano” nei pressi dell’Albero monumentale della Città. Un percorso immersivo in compagnia di esperti tra le erbe che curano persone ed animali. Un viaggio tra etno-botanica, naturopatia, storia e ricordi, per un ritorno al passato dove uomo ed animali vivevano in stretto contatto con la natura ed i suoi eco-sistemi”. In occasione della mostra, durante il week – end, sono previsti anche alcuni incontri di approfondimento “Memorie di un ippocastano” con Le Masche, “Riconoscere, raccogliere e conservare: 4 chiacchiere sulle erbe” con il vivaista Marco Gramaglia, e “Erbe e fiori: salute, benessere e bellezza” con la naturopata Katia Cazzadore.

Spazio poi a iniziative di solidarietà, a cominciare dalla presenza della Cooperativa Sociale Chronos, che dal 1982 si occupa di disabilità sul territorio di Torino e provincia, attraverso servizi diurni e residenziali. In occasione di Follia in Fiore gli ospiti della Cooperativa proporranno “I Fiori dell’Amicizia”, con l’esposizione di monili e manufatti realizzati in occasione dei laboratori creativi, con attività ludico creative per i più piccoli e con momenti di canto condiviso.

Allo stesso modo anche gli ospiti e gli operatori della RAF Ex Padiglione 11 di Collegno, residenza per disabili psicofisici medio gravi, esporranno i loro manufatti creativi. Il ricavato della vendita di questi oggetti, dalle piccole mongolfiere ai braccialetti, dai portachiavi ai fiori realizzati con pirottini in alluminio, andrà a sostegno della struttura.

Inoltre, per tutta la durata della manifestazione presso il cortile aulico sarà allestito uno spazio informativo dedicato interamente al terzo settore.

Il Sindaco di Collegno Francesco Casciano ha sottolineato: "Follia in Fiore innesta la storia centenaria del complesso certosino e manicomiale con la stagionalità florovivaistica. Un appuntamento ricorrente e molto atteso che richiama appassionati e curiosi accompagnando la primavera in una dimensione di risveglio della comunità, tra profumi e essenze naturali e sociali”.

Come gli scorsi anni, anche nell’edizione 2024 Follia in Fiore allestirà un’area food per tutti i partecipanti alla manifestazione: dagli hamburger alla polenta, da specialità di pesce come il pesce fritto fino a specialità dolci come frittelle, bomboloni e gelato.

L’Ingresso a Follia in Fiore è di € 2,00

Entrata libera per i minori di 16 anni e accompagnatori di persone con disabilità

L’ingresso Follia all’Orto è gratuito