Il Circolo Amici della Magia di Torino, tre volte sul podio del Campionato Mondiale di Magia

Il Circolo Amici della Magia di Torino si riconferma polo d’eccellenza nella trasmissione delle arti magiche e fucina di giovani talenti. Dopo aver visto nascere alcuni dei più grandi illusionisti italiani sabato 19 luglio il Campionato Mondiale di Magia tenutosi al Lingotto di Torino ha visto sul podio più importante della magia internazionale altri giovane formati a Torino tre dei suoi talenti. Luca Bono, Niccolò Fontana e Piero Venesia si sono posizionati sul podio rispettivamente nelle categorie magia on line, mentalismo e parlour magic (magia da salotto).

Piero Venesia ha conquistato il secondo posto nella categoria Magic Parlour (traducibile con “magia da salotto”, a sua volta una declinazione della magia close up ossia a distanza ravvicinata). Piero ha proposto una performance molto stilosa ed elegante in cui ingoia degli aghi per estrarre dalla bocca un filo su cui sono legati aghi, una sigaretta, un fiammifero acceso e un tappo di sughero, il tutto eseguito con notevole savoir faire e sense of humor.

Niccolò Fontana si è classificato terzo nella categoria Mentalismo con un numero di grande suggestione in cui uno spettatore bendato ripete tutti i movimenti che l’illusionista fa eseguire ad un automa presente sul palco, come per effetto di forze invisibili e di trasmissione del pensiero, il tutto in un’ambientazione molto intensa e carica di suspense.

Luca Bono si è aggiudicato il secondo posto (tra oltre 140 i partecipanti da tutto il mondo) nella sezione Magia Online ossia un'evoluzione moderna degli spettacoli di magia, pensata appositamente per le piattaforme digitali. Come principale condizione, il regolamento esclude l’utilizzo di alcun tipo di montaggio digitale in post-produzione. Dunque performance riprese in video, ma che possano essere riprodotte anche dal vivo. Luca ha proposto un video da 90 secondi in cui simula di combattere con i buffering di un iphone a cui peraltro, si sta scaricando la batteria.

“Sono molto orgoglioso del livello artistico dei nostri allievi – racconta Marco Aimone, presidente del Circolo Amici della Magia – I riconoscimenti che stanno ottenendo i nostri artisti, sia in Italia che all’estero, confermano l’ottimo lavoro del Laboratorio del nostro Circolo curato da Tiziano Berardi e gratificano tutto lo staff e il Direttivo per gli sforzi profusi per alzare di anno in anno la qualità delle attività della nostra realtà. Il Circolo di Torino è considerato, dagli operatori internazionali del settore, il terzo circolo magico più importante al mondo, dopo il Magic Circle di Londra e il Magic Castle di Los Angeles. Questi premi oltre che gratificare l’impegno dei nostri talenti, riconfermano la credibilità nazionale e internazionale del Circolo – conclude Aimone – e ci motiva a intraprendere sfide sempre più impegnative e a mantenere un livello qualitativo sempre più elevato”.

Il Circolo Amici della Magia di Torino, fondato nel 1971, è un'associazione culturale, senza scopo di lucro, che si prefigge di ricercare, conservare e divulgare l'Arte Magica. È culla professionale di artisti nazionali e internazionali tra cui Alexander, Arturo Brachetti, Marco Aimone, Luca Bono e Filiberto Selvi. Oggi è una delle realtà magiche più prestigiose e attive del mondo dopo i circoli di Hollywood e Londra.

Collocato per lungo tempo in Via Santa Chiara, nel cuore della Torino storica, oggi il Circolo ha una nuova sede in Via Juvarra 13, nei locali dell’ex Café Procope. Qui si incontrano prestigiatori e artisti di ogni paese. Il Circolo dispone di una vasta biblioteca, a disposizione dei soci, con oltre 5.000 volumi. Un preziosissimo patrimonio che rende il CADM proprietario della seconda biblioteca magica al mondo dopo quella di Londra.

Il CADM propone un vivace calendario di attività, rivolte ai soci ma anche agli appassionati e ai curiosi: dall’eccellente scuola per i bambini e i principianti, agli spettacoli, alle conferenze tenute da nomi più illustri della magia nazionale ed internazionale, alle lezioni dei maestri, alle prove di scena dei numeri, ai corsi di dizione e recitazione e tutto quanto possa interessare il mondo del palcoscenico.