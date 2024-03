Street Art protagonista sul muro perimetrale del parco Le Serre di Grugliasco

Inizieranno domenica 17 marzo e dureranno dieci giorni, salvo maltempo, i lavori per la realizzazione di un’opera artistica su parte del muro di recinzione del Parco Culturale Le Serre.

L’intervento di riqualificazione urbana, finanziato con fondi in disponibilità alla Società Le Serre, riguarderà l’area perimetrale che si affaccia su via Clave, all’angolo con via Tiziano Lanza, e verrà realizzato dagli artisti dell’ente di promozione sociale torinese “Monkeys Evolution”, con direzione artistica e architettonica dei lavori di Nicola Pirera.

Soggetto del murale sarà l’Ardea cinerea, detto anche airone cenerino, che in diverse culture è simbolo di sapienza e di qualità umane, rappresentando quindi un elemento di lettura ideale come punto di connessione tra l’esterno del parco e le tante attività artistiche e culturali che si svolgono al suo interno. Inoltre si tratta di un volatile affine alla gru, figura araldica rappresentata sullo stemma del Comune di Grugliasco sin dal 1613.

«L'animale funge da veicolo di un dibattito tra le tre archetipazioni della cultura: la sapienza, come portatore di conoscenza, la scienza come contenitore di nozioni e l'arte come espressione e studio del valore creativo – sottolineano gli artisti di “Monkeys Evolution”, che da anni sono impegnati nella promozione di progetti in ambito sociale, artistico e comunicativo utilizzando i linguaggi espressivi del graffiti-writing, dell’aerosol art, della grafica digitale e di percorsi artistici alternativi – Questi tre macrotemi aprono innumerevoli strade di lettura, di analisi e di percezione dell’opera, spaziando ben al di fuori della rappresentazione stessa».

L’intervento, promosso dalla Società Le Serre e approvato dalla Giunta comunale, ha ricevuto il benestare della “Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino” con la condizione che il dipinto sia eseguito previo risanamento degli intonaci sino al piede della muratura.