TOradio festeggia il suo terzo compleanno e progetta nuove partnership

Venerdì 22 marzo TOradio festeggia il suo terzo compleanno, un traguardo importante per l’impegno dedicato a questo progetto e un’occasione per rilanciarlo, crescendo sempre di più.

Dati recenti indicano che la radio, in Italia, è sempre più ascoltata, ed è considerabile come il mezzo più gradito dagli italiani. Questo grazie a sistemi sempre più mirati, che portano la radio nella vita degli ascoltatori avvolgendoli nella loro quotidianità, dalla fruizione più tradizionale in FM al digital, ai social e agli eventi. TOradio fin dal primo giorno ha operato in questa direzione, puntando sul coinvolgimento degli ascoltatori e valorizzando partner e collaboratori che le orbitano attorno per animare e arricchire ogni attività proposta.

L’emittente di corso Potenza ha fin da subito deciso di distinguersi nel panorama cittadino stando sul territorio, nei grandi eventi di Torino e a fianco delle aziende più importanti e riconosciute. Piazze, mercati, istituzioni, enti, imprese, commercio, lavoratori, associazioni, studenti. I veri protagonisti di TOradio sono gli ascoltatori, coloro che la città la fanno e la vivono, ogni giorno.

Dopo tre anni il progetto si amplia, incontrando l’interesse di un nuovo partner: la recente partnership avviata con Zip Progetti, con la direzione generale di Orlando Ferraris, è l’ennesima conferma della strada intrapresa da TOradio nel marzo del 2021. A guidare TOradio, l’editore Maurizio Cimmino, entusiasta della nuova partnership e impaziente dell’incontro con gli ascoltatori per festeggiare i primi tre anni: ”Sono stati tre anni intensi e ricchi di soddisfazioni. Ringrazio tutto lo staff di TOradio per il lavoro svolto e ancor di più gli ascoltatori, che ogni giorno scelgono di portare TOradio nella propria giornata. Stiamo già lavorando a svariate iniziative che disegneranno un’estate da ricordare, a partire proprio dai festeggiamenti per il terzo compleanno.”

Orlando Ferraris: “Il presupposto di questa partnership è la nascita di una nuova grande sfida: creare un punto di riferimento per la radiofonia torinese (e piemontese) in grado di raccontare come nessun altro network il nostro territorio. Torino cambia sempre più velocemente, spesso in maniera silenziosa: TOradio sarà quindi la voce che racconterà questa trasformazione in maniera immediata e capillare, potendo contare da oggi anche sul forte e consolidato network di Zip.”

Torino cambia, TOradio la racconta.