La raffinatezza alt-pop di Hannah Jadagu in concerto allo sPAZIO211

Hannah Jadagu in concerto allo sPAZIO211 giovedì 21 marzo.

Appena uscita dal liceo, ha pubblicato il suo EP di debutto, “What Is Going On?”, una raccolta di brani pop intimi registrati interamente su un iPhone 7, che all’epoca era la modalità di produzione più accessibile per l’artista.

In un breve lasso di tempo, "What Is Going On?" affronta alcune delle lotte più urgenti della nazione attraverso la prospettiva compassionevole di Jadagu. “Voglio che le mie canzoni siano super intime e allo stesso tempo universalmente relazionabili”, dice Jadagu. "Con l’EP, molte persone mi hanno detto che le canzoni risuonavano con loro a livello personale, e questo è ciò che spero sempre”.

Il 19 maggio 2023 presenta “Aperture”, il suo primo album, scritto negli anni tra il diploma di scuola superiore a Mesquite, TX, e il secondo anno di college a New York. Con questo album inizia il difficile processo di ricerca di un co-produttore in grado di completare il suo lavoro senza dominarlo, ed è arrivato Max Robert Baby, un cantautore e produttore francese. Negli anni che le ci sono voluti per completare il disco ha affrontato momenti di oscurità, certo, ma il processo di realizzazione, il suo primo in uno studio professionale, è stato alla fine un’esperienza catartica, che ora condivide con voi, gli ascoltatori. Lasciate entrare la luce.



Per info: www.spazio211.com