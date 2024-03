Contratto scaduto, stipendi al palo e sanitari in fuga. I medici del Gradenigo: “Così non si può lavorare” [FOTO e VIDEO]

“Le politiche aziendali - contestano i medici - stanno causando la fuga dall’ospedale di alcuni dei medici e degli infermieri di maggiore esperienza. La carenza di organico incide sull’organizzazione interna costringendo a turni di reperibilità mensili che superano il numero massimo previsto dalle normative europee e nazionali”.

"A seguito di un ridimensionamento del numero di attività rimborsabili dal SSN deciso dalle Istituzioni, si è resa necessaria una riorganizzazione operativa, che non ha portato a licenziamenti", spiega in una nota Humanitas Gradenigo. "Non vengono meno l’impegno – anche con investimenti in tecnologie – e la priorità dell’ospedale verso i pazienti piemontesi, per il recupero delle liste d’attesa, l’area di Emergenza-Urgenza e l’area oncologica".