Svastiche e scritte contro ebrei, rom e trans in giardino Sanctus, Gancia: “Atto gravissimo”

Un grave episodio di antisemitismo e razzismo è avvenuto nella notte a Torino dove sono comparse scritte contro i rom, gli ebrei e i transessuali nei giardini Sanctus, in corso Svizzera, e dove è stata anche disegnata una svastica su una panchina che era stata dedicata all'Unione europea.

"Un episodio inquietante, grave, che sgomenta, preoccupa, e non può in alcun modo essere sottovalutato o minimizzato a bravata o teppismo", commenta Gianna Gancia, europarlamentare della Lega. "Auspico che i responsabili di questi atti, che ripeto non sono solo vandalismi, ma incitamenti all'odio razziale, siano individuati e perseguiti per i reati ipotizzati".