Adrenalina auto-iniettabile, Icardi: "Disposta l'aggiudicazione della gara per il farmaco"

"Il 15 marzo è stata disposta l'aggiudicazione del settimo appalto specifico relativo al sistema dinamico d'acquisto della fornitura di farmaci ed emoderivati per le Aziende del Servizio sanitari regionale e delle Regioni Valle d'Aosta e Molise. Nel medesimo atto è stata disposta l'esecuzione in via d'urgenza, per tutti i lotti aggiudicati, a partire dal 1°aprile. I lotti relativi all’adrenalina soluzione iniettabile (siringa/penna) precedentemente aggiudicati alla ditta Bioprojet Italia sono risultati deserti. Pertanto, nelle more del prossimo appalto che vedrà la rimessa a gara dei lotti deserti, verranno prorogati i contratti in essere, la cui scadenza naturale sarebbe stata al 31 marzo 2024". Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sull’aggiudicazione della gara d’acquisto del farmaco adrenalina soluzione iniettabile per soggetti allergici in età pediatrica.

"Ai lotti sopra citati potranno partecipare tutti i farmaci a base di adrenalina nei dosaggi e nelle formulazioni riportate nella descrizione del lotto, in considerazione dell’equivalenza in termini di principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio. Le raccomandazioni dell'Ema, hanno lo scopo di promuovere l’uso corretto degli auto iniettori, precisando che la formazione dell’utilizzatore è di fondamentale importanza e che, tra l'altro, gli operatori sanitari devono prescrivere 2 auto-iniettori che i pazienti devono portare sempre con sé (come riportato nelle schede tecniche dei singoli prodotti). Per tutti e tre i medicinali attualmente in commercio (Chenpen, Jext e Fastjekt) è disponibile sul sito dell'Aifa il materiale didattico per i pazienti e per gli operatori sanitari. Pertanto, a quanto consta, anche il prodotto attualmente aggiudicato in gara e che sarà prorogato, stante la sua accertata equivalenza rispetto agli altri farmaci a basi di adrenalina auto iniettabile, viene considerato appropriato anche sotto il profilo della sua sicurezza d'uso. Occorre comunque rammentare che, in questo come in altri casi, è possibile l’acquisto di un farmaco differente rispetto a quello aggiudicato in gara, da parte delle Aziende sanitarie regionali, qualora specificatamente richiesto dallo specialista per motivate esigenze cliniche", conclude l’assessore Icardi.

"Le indagini riportate dagli organi di stampa a carico del direttore dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta fanno riferimento a contestazioni rispetto alle quali non si è concluso il relativo iter giudiziario di accertamento di responsabilità e che risultano chiaramente anteriori rispetto al momento di presentazione della candidatura (domanda presentata a settembre 2022) da cui non si rilevava alcuna criticità". Così l’assessore alla Sanità del Piemonte, Luigi Genesio Icardi, sulla nomina del direttore dell’Istituto Zooprofilattico.

"La Giunta ha proposto la nomina del dottor Ghittino, inserito in un elenco di sei dirigenti ritenuti idonei da parte di una commissione nominata secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sulla base di valutazioni di esperienza e competenza. La nomina del direttore dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, viene proposta dalla Regione Piemonte, ma deve essere approvata formalmente dalla Regione Liguria, dalla Regione Valle d’Aosta e dal Ministero della Salute; si tratta di una procedura che, indipendentemente dalla notizia di un avviso di garanzia, richiede consultazione e valutazioni politiche, oltreché tecniche da parte delle diverse Amministrazioni, per cui non sono previsti tempi pre-determinati", conclude l’assessore Icardi.