Approvate dal Consiglio regionale le delibere su movimenti migratori ed educazione di pace

Approvati a maggioranza dal Consiglio il programma annuale di interventi regionali in materia di movimenti migratori e le linee programmatiche 2024-2026 su educazione di pace, cooperazione e solidarietà internazionale. Le delibere, illustrate in Aula dall’assessore Maurizio Marrone, prevedono da una parte il sostegno a iniziative e attività culturali a favore degli emigrati e per studi sul fenomeno migratorio (250 mila euro le risorse stanziate), dall’altra la continuità dei programmi in tema di educazione alla cittadinanza globale e dei bandi rivolti agli enti locali per progetti di cooperazione decentrata nei paesi dell’Africa subsahariana, Medio Oriente, bacino del Mediterraneo e Balcani occidentali.

Alberto Preioni (Lega) ha sottolineato l’importanza di tenere vive le relazioni con le comunità piemontesi nel mondo per preservare le nostre radici e di portare avanti le attività sulla cooperazione. Silvana Accossato (Luv) ha evidenziato un disequilibrio tra risorse destinate al Festival dell’identità “Radici” e quelle a suo giudizio troppo scarse a sostegno delle iniziative innovative delle comunità piemontesi fuori confine.

In risposta a Francesca Frediani (M4o), che ha chiesto un aggiornamento sugli ordini del giorno votati all’unanimità dal Consiglio per l’accoglienza dei bambini palestinesi bisognosi di cure mediche, Marrone ha annunciato che in accordo con il Comune di Torino sarà comunicata al ministero degli Esteri la disponibilità ad ospitarne una quota in Piemonte in caso di prossimi arrivi in Italia.