La richiesta del M5S: "Un fondo da 10,5 milioni di euro per sostenere i lavoratori disoccupati o in cassa integrazione"

"Un fondo da 10,5 milioni di euro per il sostegno al reddito di lavoratrici e lavoratori disoccupati o a rischio di disoccupazione. È l’oggetto dell’emendamento al bilancio che presenteremo quest'oggi in Consiglio regionale per far fronte alle gravi crisi aziendali e occupazionali che stanno interessando la nostra Regione", ha dichiarato la capogruppo del M5S in Consiglio regionale Sarah Disabato.

"Il fondo è destinato ad erogare contributi finanziari a favore di lavoratrici e lavoratori residenti o domiciliati in Piemonte che, a causa dell'involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte, risultano aver percepito nel corso dell'anno 2023 un ISEE sotto la soglia di 16mila euro - ha aggiunto l'esponente del M5S - Nel concreto, le risorse saranno utilizzate per interventi monetari integrativi del reddito e di prestazioni sociali. Si tratterebbe di replicare una misura che già in passato ha sostenuto queste situazioni di difficoltà, una boccata d'ossigeno di fondamentale importanza in un periodo nel quale continuano a susseguirsi gravi crisi aziendali".

"Lanciamo un appello al Presidente Alberto Cirio e alla maggioranza, che già hanno dato segnali di apertura. Si modifichi l’emendamento, si trasformi in un atto di tutte le forze politiche. Ma non chiudiamo il Consiglio regionale del Piemonte senza approvare questa misura", conclude Disabato.