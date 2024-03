Protesta Unito, Meloni: "Preoccupa scelta Senato accademico di Torino"

"Considero preoccupante che il Senato accademico dell'Università di Torino scelga di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele. E lo faccia dopo un'occupazione da parte dei collettivi. Se le istituzioni si piegano a questi metodi rischiamo di avere molti problemi" lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo in replica nell'Aula di Montecitorio dopo la decisione dell'Università di Torino di non partecipare al bando del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) per la cooperazione industriale, scientifica e tecnologica con Israele, visto il protrarsi della situazione di guerra a Gaza. La decisione è arrivata in seguito alla scrittura di una mozione da parte dei Senatori, dopo l'incontro con gli studenti.

“Concordo con il capo del Governo Giorgia Meloni: trovo estremamente preoccupante che il Senato accademico dell’Università di Torino abbia deciso di non partecipare al bando per la cooperazione scientifica con Israele. Lo dico per un motivo preciso: la scelta è avvenuta dopo l’occupazione - direi l’ennesima - dei collettivi. Non è ammissibile che le istituzioni si pieghino ad azioni violente come quella avvenuta ieri. Il rischio è di avere ulteriori problemi anche in futuro” aggiunge l’assessore al Diritto allo Studio Universitario Elena Chiorino.