Dopo tre anni, riparata la buca nell'asfalto più "vecchia" di Torino

Dopo tre anni, è stata riparata la buca più "vecchia" di Torino. All’altezza del civico 50 di corso Massimo D’Azeglio in direzione Moncalieri, di fronte all'ex discoteca “La Rotonda del Valentino”, da lungo tempo era presente l'avvallamento.



Radici di albero

Una sconnessione nell'asfalto collegata alla presenza delle radici di un albero, che hanno determinato il rigonfiamento del manto stradale in quel tratto. Finalmente negli scorsi giorni sono state tolte transenne, nastro bianco ed è stata rimessa in sesto la strada.

A segnalare il problema in Consiglio Comunale era stato il vicecapogruppo di Torino Bellissima Pierlucio Firrao, che oggi commenta: "Dopo tre anni finalmente la buca più longeva della città è stata riparata".



"Siamo contenti certo, - aggiunge l'esponente della minoranza - meno per il fatto che situazioni così basiche di manutenzione ordinaria debbano arrivare fino in Sala Rossa per essere risolte".