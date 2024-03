Nuova vita per il palazzo Enel di corso Regina: nasce Eblò con uffici, ristorante, palestra (e non solo)

Il palazzo Enel di corso Regina Margherita 267 a Torino è sicuramente uno dei più iconici e caratteristici della zona nord della città grazie alla particolare facciata con serramenti a oblò, vero e proprio simbolo dell'architettura contemporanea.

Un palazzo aperto ad aziende e cittadinanza

Grazie a 9 milioni di euro investito dal Fondo Chirone, gestito dalla Blue Sgr, l'edificio verrà interamente riqualificato per essere aperto alle aziende interessate e anche alla cittadinanza trasformandosi in Eblò: "Gli investitori - spiega il portfolio manager di Blue Sgr Alessandro Mazzucco - hanno scelto palazzo Enel per la vicinanza ad altri asset del territorio e per la necessità di riqualificarlo architettonicamente, anche in termini di sostenibilità e inclusività".

Le caratteristiche di Eblò

Gli 11 piani di Eblò, per un totale di 11mila metri quadrati, saranno adibiti principalmente a ufficio con la possibilità per grandi aziende e startup di personalizzare gli spazi con soluzioni da 400 fino a 1500 mq e da 160 a 190 postazioni. Il concept sarà moderno e aperto alla cittadinanza con un ristorante, una caffetteria, una palestra un baby parking e una sala polivalente da 100 posti. Inoltre, la facciata verrà ristrutturata e l'ingresso sarà completamente rivisto con la creazione di una "piazza"; i lavori dureranno un anno: "La rinascita - l'architetto Emanuele Pession - dell'edificio, reso attrattivo anche per il quartiere, è portata avanti con il ripensamento delle funzioni interne e in un'ottica di convivialità. La sua posizione è strategica perché vicino alla tangenziale e a 20 minuti dai principali luoghi di interesse e dalle stazioni".

L'accoglienza delle istituzioni

La riqualificazione è accolta con grande entusiasmo dalla Circoscrizione 4 di Torino: "L'intervento - commenta il presidente Alberto Re - si inserirà in un contesto di relazioni e opportunità importanti, come la costruzione del nuovo ospedale Torino nord nell'area luna park della Pellerina, le valutazioni sull'ex ThyssenKrupp, l'atteso ospedale di comunità all'Amedeo di Savoia e gli investimenti dell'Università in corso Svizzera".