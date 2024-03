Scoperto covo della droga in Borgo Vittoria: sequestrati cinque chili di fumo, erba, coca, crack e eroina

Sequestrati 5,5 chilogrammi di sostanze stupefacenti tra hashish, marijuana, crack, cocaina ed eroina in un alloggio in Borgo Vittoria.



Il fumo, in particolare, era occultato all'interno di confezioni, imitazione di famose barrette di cioccolato, tutto posto sotto sequestro insieme a un bilancino di precisione, sostanza da taglio e altri accessori per il confezionamento delle dosi.

La perquisizione è stata effettuata nei giorni scorsi dagli agenti del Comando Territoriale VI della Polizia Locale, su disposizione del Pubblico Ministero.

L’indagine che ha portato al Decreto di perquisizione è scaturita da un’altra attività di Polizia Giudiziaria relativa al maltrattamento di animali dove erano stati sequestrati alcuni telefoni cellulari e sulla quale stava indagando la stessa Polizia Locale.



Dalle analisi degli investigatori erano venuti a galla indizi per sospettare di un’attività illecita legata alle droghe che, oltre al sequestro, ha condotto all’arresto di un ventiseienne di nazionalità italiana per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e collegata attività di confezionamento delle dosi destinate alle spaccio.