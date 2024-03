Depeche mode mania: a Torino è conto alla rovescia per il concerto di sabato all'Inalpi Arena (che mette al bando la plastica)

Messa al bando la plastica

Per l’Inalpi Arena sarà l’occasione e la data ideale per iniziare un proprio percorso per diventare una struttura "plastic free" e, in termini più ampi, con una particolare attenzione al tema della sostenibilità, con iniziative che saranno poi riproposte progressivamente in tutti gli eventi successivi. Tutti i contenitori di plastica usa e getta (bottigliette, incarti, confezioni per alimenti e così via) non saranno più ammessi all’interno della struttura. In occasione del concerto dei Depeche Mode, inoltre, nel parterre saranno collocati erogatori di acqua fresca con appositi bicchieri di carta, mentre i bar e le aree di ristorazione presenti nella struttura elimineranno la plastica monouso da tutti i contenitori per alimenti, utilizzeranno prodotti eco-friendly certificati per la pulizia, praticheranno la raccolta differenziata di carta, vetro, plastica, organico, alluminio, e doneranno il cibo prodotto non utilizzato al Banco Alimentare di Torino.