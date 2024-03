Al Museo laboratorio della Preistoria di Vaie il convegno "L'arte avrà cura di te"

Il convegno "L'Arte avrà cura di te", previsto per sabato 23 marzo 2024 alle ore 14 presso la Sala degli Specchi in via Martiri della Libertà 9, è un'iniziativa del Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie (To). Questo incontro si prospetta come un momento prezioso di confronto e condivisione di esperienze e spunti di riflessione con alcune realtà che attivamente si impegnano a costruire inclusione e a rendere le persone fragili protagoniste dell’apprendimento.

Il convegno è un evento chiave all’interno del progetto VivoMeglio e riflette l'impegno del Museo Laboratorio della Preistoria di Vaie, realizzato con il determinante supporto della Fondazione CRT e della Fondazione Magnetto di Almese. Questa iniziativa vuole favorire un vivace scambio tra insegnanti, dirigenti scolastici, accademici e professionisti del sociale e della cultura, mirando a una condivisione aperta dei progressi raggiunti e delle esperienze accumulate.

Il programma completo include relatori di diversi ambiti culturali e educativi e sarà così articolato:

· 14:00 Saluti Istituzionali e apertura dei lavori

· 14:20 "Come un sasso nello stagno" – Intervento di Umberto Poli, Musicista e Musicoterapeuta

· 14:40 "Uno sguardo alla parte sana: ridiamoci su" – a cura di Michele Frola e Davide Veneroso, specialisti in Pet Therapy e Clown Terapia

· 15:00 "Il Museo Civico oltre i 5 sensi" con Michela Ferrero e Ornella Calandri del Museo Civico di Cuneo

· 15:20 "Benessere in museo. Esplorazioni partecipate del patrimonio dei Musei Reali" presentato da Giorgia Corso, Francesca Ferro, Valentina Faudino e Patrizia Pettiti dei Musei Reali, Servizi Educativi

Questa iniziativa, inclusa nel progetto UNI.VO.C.A. e sostenuta da Vol.To ETS come partner, manifesta un solido impegno per l'educazione e l'inclusione sociale attraverso le arti.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che sono interessati al potere terapeutico e inclusivo dell'arte.



Per maggiori informazioni, contattare il Museo Laboratorio della Preistoria:

Via San Pancrazio 4, 10050 Vaie (TO)

Tel: 339.8274420

E-mail: info@museopreistoriavaie.it

Sito Web: www.museopreistoriavaie.it