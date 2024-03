A Nichelino tutto pronto per la quarta edizione della Marcia della Pace

La prima volta era stata nel 2019, poi lo stop dovuto all'emergenza Covid, ma nel 2022 ecco il ritorno, a poche settimane dall'inizio della guerra in Ucraina. Sabato 23 marzo Nichelino ospiterà la quarta edizione della Marcia della Pace.

Appuntamento dal grande valore simbolico

Un appuntamento dal grande valore simbolico, ancora di più oggi che si è aggiunto il fronte mediorientale a quello ucraino, con il sangue che continua a scorrere in troppe parti del mondo. Ed allora, per impulso del sindaco Giampiero Tolardo e dell'assessore Alessandro Azzolina, Nichelino ribadisce l'importanza di cercare la pace in tutti i modi.

Il percorso e le iniziative in programma

L'appuntamento sarà alle ore 14.30, con il ritrovo in piazza Camandona, poi dalle 15 il via alla marcia lungo via Torino, con arrivo previsto attorno alle 16 in piazza Di Vittorio, dove sono previsti interventi e letture degli studenti nichelinesi, con l'accompagnamento della musica.

Si annuncia una nutrita presenza di cittadini, come è sempre successo nel passato, invitando coloro che non possono essere presenti ad esporre la bandiera della pace dal proprio balcone.