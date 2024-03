Agguato con il machete, fermato il fratello dell'aggressore: era alla guida del motorino

Un nuovo fermo per l'aggressione con il machete avvenuta lunedì scorso in via Panizza, a Mirafiori. Si tratta di Rocco, uno dei fratelli di Pietro Costanzia di Costigliole, il il giovane di origini nobili accusato di aver ferito un 24enne. Rocco avrebbe avuto un ruolo nell'aggressione perché alla guida del motorino con cui i due fratelli hanno atteso la vittima sotto casa.