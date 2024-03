Borgo Vittoria piange Tonino, storico sarto e titolare del negozio in via Chiesa della Salute

Borgo Vittoria perde uno dei suoi storici commercianti.

Si è spento a 86 anni Tonino Randazzo, storico titolare del negozio di sartoria, tessuti e confezioni Tonino al civico 10 di via Chiesa della Salute. Una vita trascorsa per decenni all’interno del suo negozio, insieme alla moglie e alle dipendenti, sempre con il metro da sarto al collo pronto a trovare le giuste misure per ogni cliente e per ogni esigenza.

Un uomo galante

Un uomo galante, come viene ricordato nel quartiere, che ha saputo trasmettere anche nella sua professione che svolgeva con grande passione. Molte le occasioni in cui aveva prestato servizio per iniziative legate a Borgo Vittoria.

Un artigiano a servizio del quartiere

"Un'attività storica e di alta qualità - scrive in un ricordo su Facebook Carmela Ventra coordinatore in commissione Commercio della Circoscrizione 5 - ha vestito per le occasioni più importanti molti borgovittoriani e non solo. Torino ha perso un imprenditore, un artigiano che ha avuto molto da offrire. Un sincero dispiacere.”