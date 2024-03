Ex area Parri verso il nuovo Polo 06, ma lo spaccio è indisturbato. Salerno: "Lavoriamo per uno spazio di dialogo con il quartiere" [VIDEO]

Dove una volta sorgeva la scuola Parri, i cantieri per realizzare il nuovo Polo 06 proseguono per arrivare alla consegna dei lavori prevista per maggio 2025.

“In questo momento la ditta incaricata sta aspettando il vetro cellulare per la posa. Sono tutti al lavoro per consegnare questa struttura nuova, bella, efficiente e sicura perché ci sia uno spazio di dialogo con tutto il quartiere” così l’assessora Carlotta Salerno durante la presentazione del progetto a Casa Garibaldi in occasione di una commissione organizzata dalla Circoscrizione 8.

Il progetto

Il Polo 06, sorgerà nell’area compresa tra corso Massimo D’Azeglio e via Pietro Giuria. La struttura era stata completamente abbattuta tra novembre 2021 e gennaio 2022. Il nuovo edificio è stato finanziato grazie al bando del Ministero dell’Istruzione per un importo pari a 3 milioni di euro.

Il progetto prevede servizi che vanno dal nido alla scuola d’infanzia con spazi dedicati ai laboratori permanenti di ricerca e di innovazione.

Un fabbricato con una concezione ultramoderna dal punto di vista energetico, che funzionerà completamente in maniera elettrica. Il tetto sarà coperto di pannelli fotovoltaici. All’interno ci sarà spazio per due classi del nido e tre della scuola dell’infanzia, mentre all’esterno sarà realizzata una corte interna all’interno della quale sarà mantenuto il verde con le alberature originali, quelle a fine vita saranno reimpiantate.



Un ambiente rinnovato e moderno anche da punto di vista architettonico e che ospiterà circa 40 bambini del nido e 70 della scuola materna.

E lo spaccio?

Il problema dello spaccio e della microcriminalità resta per ora, anche mentre si sta svolgendo l'incontro della commissione alle spalle di Casa Garibaldi sono già arrivati i primi spacciatori.

La nuova scuola mira a risolvere la questione come sottolineano sia il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, sia l’assessora Salerno.

Alcuni però restano perplessi, come il consigliere Alessandro Lupi (Civica per la 8): “Servono più controlli da parte della forze dell’ordine”.

Ad avere dubbi sull’utilità della nuova scuola sono anche gli stessi gestori di Casa Garibaldi: “Servirebbe illuminare l’area e aprire un passaggio tra le due scuole. Avevamo un’area giochi inaugurata l’anno del covid, l’hanno smantellata per fare posto alla scuola, che avrà sì uno spazio verde, ma purtroppo sarà interno, non pubblico”.