Incendio nella notte in un cantiere edile di Borgone di Susa. Intorno alle 23.40 di ieri la squadra 91 di Susa, insieme a quella volontaria di Borgone, sono intervenute in Borgata San Valeriano per un rogo che ha coinvolto un cassone scarrabile.

Il rapido intervento ha evitato che le fiamme si espandessero ad un camion e al materiale stoccato nei pressi. Le operazioni di spegnimento e smassamento sono durate poco meno di due ore. Sul posto anche i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Susa.