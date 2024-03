Sangiuliano in visita alla mostra su Capodimonte a Venaria: “20 milioni in arrivo dal Pnrr per la Reggia”

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano in visita a Venaria per la mostra sui capolavori di Capodimonte conferma i 20 milioni di euro in arrivo dal Pnrr per la Residenza Sabauda, saranno usati per mettere a posto le caserme che diventeranno luogo di stoccaggio per le opere.

"La cultura come punto di unione"

“I musei sono la geografia identitaria della nazione e noi oggi realizziamo una verticale tra Napoli e Torino” ha aggiunto durante la presentazione della mostra. “Due grandi realtà storiche della nostra nazione che erano divise ma sulla cultura avevano tanti punti di commistione e di contatto”.