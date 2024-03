Lo Russo incontra il Ministro Sangiuliano: "Governo sostenga Torino Capitale Europea della Cultura 2033"

Il sindaco Stefano Lo Russo e l'assessore alla Cultura Rosanna Purchia hanno incontrato a Palazzo Reale il Ministro per la Cultura Gennaro Sangiuliano, a Torino per la presentazione della mostra del Guercino, dopo aver inaugurato questa mattina la mostra di Capodimonte alla Reggia di Venaria Reale.

Gam e Torino Capitale Europea della Cultura

È stata l’occasione per un breve colloquio che ha visto protagonisti alcuni temi principali, rispetto ai quali la Città auspica l’intervento del Ministero. Un sostegno economico per la ristrutturazione della Gam recentemente avviata, l’ingresso del Ministero nel Consiglio del Museo nazionale del Risorgimento e il supporto per l’obiettivo della candidatura di Torino a Capitale Europea della Cultura 2033.

Temi che hanno riscontrato l’attenzione e la disponibilità del Ministro, così come l’appello a continuare a finanziare i fondi per la cultura nelle periferie delle Città Metropolitane, confermati anche per il 2024.

“Abbiamo tracciato una rotta – ha detto il sindaco - che vede la cultura come elemento qualificante dalla Torino di oggi e di quella che verrà. Investire in cultura ha sempre un valore positivo non solo per la qualità della vita delle persone ma per la promozione nazionale ed internazionale della città, su cui genera anche importanti ricadute turistiche ed economiche". "Senza il Governo vicino - conclude - questa è una sfida difficile e perciò ringrazio il Ministro – che per Torino ha avuto parole di stima e condivisione d’intenti- per tutto ciò che potrà fare per aiutarci”.