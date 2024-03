Settimana del Lavoro: il programma di oggi, sabato 23 marzo 2024

L’ultimo incontro della Settimana del Lavoro torna sul tema della felicità con un appuntamento dal taglio molto pratico dedicato in modo specifico a piccole imprese, professionisti, artigiani per fornire loro linee guida e consigli per prendersi cura del benessere proprio e dei propri collaboratori, un’esigenza da cui da cui sempre più dipende la solidità e la crescita aziendale.

h 10:00 — 12:00

Polo del ’900 — Auditorium

VERSO IL LAVORO FELICE

Workshop pratico di Happiness Management

form di iscrizione: https:/ /www.eventbrite.it/e/biglietti-verso-il-lavoro-felice-853651543747

Il Chief Happiness Officer è il professionista che contribuisce in modo concreto

al benessere aziendale. Si tratta di una professione preziosa di cui si sente sempre

più la necessità anche in Italia. Nonostante il benessere delle persone sia un asset determinante per la solidità e la crescita aziendale, di rado gli imprenditori hanno la possibilità di includere nel proprio organico questo profilo professionale.

Quali interventi può dunque mettere in campo autonomamente l’imprenditore

o l’artigiano per rendere la sua attività un buon posto in cui le persone

siano felici di trascorrere gran parte delle proprie giornate? Con questo workshop scopriremo quali siano gli aspetti essenziali dell’happiness management e sperimenteremo insieme come metterli in pratica giorno per giorno.

a cura di

Erica Tramontini — Chief Happiness Officer in Marketers

Scopri il programma completo al seguente link: https://www.settimanalavoro.it/settimana-2024/03-23/

INFO

Settimana del Lavoro 2024

18 - 23 marzo, Torino - Polo del ‘900, settimanalavoro.it

Piazzetta Franco Antonicelli, palazzo San Daniele

L’ingresso è libero e gratuito, sino ad esaurimento posti

La Settimana sui social Facebook ismeltorino | Instagram ismeltorino | X @ISMEL_Torino

#settimanadellavoro - #voglioviverebene

In convenzione con il Dipartimento Culture, Politica e Società dell’Università di Torino, è previsto il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari. Per informazioni, didattica-cps.unito.it

ISMEL, Istituto per la Memoria e la Cultura del Lavoro, dell’Impresa e dei Diritti Sociali, è un Centro archivistico-bibliotecario, di documentazione e ricerca, in cooperazione fra istituti culturali e realtà sociali fondato a Torino nel 2008. Un progetto unico nel suo genere in Italia, capace non solo di custodire la memoria storica, ma di restituirla a un pubblico più vasto utilizzando linguaggi e forme innovative. Dal 2016 fa parte del Polo del ‘900 (ismel.it)