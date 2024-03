A Torino arriva Mario Adinolfi: incontro al Teatro Sant’Antonio Abate

"A Torino domenica 24 marzo 2024 accogliamo Mario Adinolfi, giornalista e scrittore romano – ha dichiarato Carlo Bravi, del Popolo della Famiglia (PdF) di Torino. Che ha proseguito: “Adinolfi ha accolto l’invito rivoltogli dal Prof. Don Salvatore Vitiello dell’Associazione ‘Logos e Persona’ (www.logosepersona.it) a tenere presso il Teatro Sant’Antonio Abate (Piazza Stampalia 17) l’incontro di marzo del ciclo di conferenze formative ‘L’Amicizia di Cristo – Dove va la Chiesa?’ Incontro al quale Adinolfi parlerà "Contro l'aborto", il tema sollevato dal suo ultimo, documentatissimo libro che tanto sta facendo discutere in tutta Italia”.

“Adinolfi, che segue con molta attenzione le vicende degli USA – ha proseguito Bravi – vede che oltreoceano è ormai diventato centrale e dirimente il tema fondamentale della VITA umana in tutte le sue declinazioni (vita nascente, vita fragile e problematica, vita che si spegne, ecc.), ed opera da anni con tutte le forze perché anche in Italia diventi la questione principale su cui confrontarsi e raccogliere il consenso anche a livello politico”

“Come altre voci profetiche ed attente Adinolfi – ha soggiunto Bravi – scorge nelle tante vicende politiche e sociali in corso dì svolgimento un disegno di soppressione della vita umana in ogni sua fase, motivato da ragioni anzitutto ideologiche, ma forse soprattutto economiche, con la ricerca della massimizzazione del profitto che spinge adeliminare dalla società chiunque non sia sufficientemente produttivo”.

“Per contrastare questo disegno mortifero – ha proseguito Bravi – a dicembre 2023 un Comitato di cittadini ha elaborato un disegno di legge di iniziativa popolare denominato “Una firma per la vita” (www.unafirmaperlavita.it,info@unafirmaperlavita.it #UnaFirmaperlaVita), che al primo articolo prevede esplicitamente l’introduzione del ‘Diritto universale a nascere’ per ogni essere umano fin dal momento del concepimento; il Reddito di Maternità per le madri italiane che non hanno altri redditi; ed il diritto del sofferente e del disabile ad essere assistito e curatosempre, con le necessarie risorse economiche, e a non essere mai soppresso”.

“Invitiamo tutti i cittadini – ha concluso Bravi – a sottoscrivere la Proposta di legge “Una firma per la Vita” , per far giungere in Parlamento un segnale forte a favore della vita nascente. Si può firmare nei Comuni così come agli eventi come quello di domenica 24 a Torino, al quale invitiamo tutti calorosamente a partecipare”.