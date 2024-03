Ennesima aggressione in carcere, Opsapp: "Situazione fuori controllo, peggio del Far West"

“A Torino, la situazione è fuori controllo, peggio del Far West, il sovraffollamento è spaventoso e a fronte di una capienza di circa 1090 detenuti ne sono presenti circa 1500 pari a quasi il 50% in più, la struttura in avanzato stato di fatiscenza è allo sfascio più completo dal punto di vista organizzativo e per la prevenzione dei frequentissimi eventi critici; il personale è allo stremo delle forze, non ce la fa più!