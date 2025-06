Il Comune di Grugliasco, in collaborazione con l'Associazione Gerbido in Festa promuove la raccolta fondi per la famiglia della signora Fernanda Di Nuzzo, la 61enne massacrata a coltellate dal marito Pasquale Piersanti la sera di mercoledì 28 maggio.

Chi volesse partecipare può fare il versamento al seguente Iban dell'associazione: IT 35 S 03268 01012 052847852570, scrivendo nella causale: "Raccolta fondi per la famiglia della signora Fernanda Di Nuzzo".