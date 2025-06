Malore durante un'escursione: 87enne muore a Mezzenile

87 anni di Torino muore nel corso di una camminata in montagna verso l'ora di pranzo di oggi. La tragedia in località Pugnetto di Mezzenile. L'uomo stava facendo un'escursione insieme ad alcuni compagni quando si è sentito male e si è accasciato. Sul posto sono intervenuti i sanitari con l'elisoccorso. A nulla sono valsi gli interventi per salvarlo, l'uomo è deceduto.