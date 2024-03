Le presale di criptovalute che possono esplodere nel 2024

Le presale sono un ottimo modo per investire in una nuova criptovaluta a un valore basso prima del listing su CEX e DEX, tuttavia è bene sapere quali sono quelle più promettenti in modo da avere maggiori possibilità di guadagnare.

Al momento, sul mercato ci sono diverse presale di criptovalute che secondo gli analisti possono esplodere al loro lancio nel 2024. Qui di seguito riportiamo un analisi dettagliata dei progetti più promettenti.

Green Bitcoin

Green Bitcoin si propone come alternativa ecologica al Bitcoin, in quanto il suo token nativo GBTC si basa su Ethereum e quindi sfrutta il meccanismo Proof-of-Stake per la sicurezza della rete.

Il progetto permette ai trader di guadagnare GBTC tramite lo staking, con ulteriori ricompense ottenibili partecipando a un gioco di scommesse sul valore del Bitcoin.

Questo sistema, chiamato Green Staking Gameified, mira ad offrire un'esperienza divertente ai titolari del GBTC e a formare una community appassionata che possa sostenere il progetto a lungo termine.

Al momento, Green Bitcoin ha raccolto più di 7 milioni di dollari in presale, con il token GBTC che ha raggiunto il valore di 1,1062 dollari attraverso le diverse fasi della raccolta fondi.

I trader interessati possono comprare il GBTC utilizzando ETH, USDT o carta di credito, in modo da bloccare i token acquistati per 3 mesi e ottenere ricompense di staking fino all’attivazione delle scommesse, prevista con il lancio del token sul mercato.

VAI ALLA PRESALE DI GREEN BITCOIN

Dogecoin20

Dogecoin20 è un token celebrativo della famosa meme coin DOGE, costruito su Ethereum. Rispetto alla fonte di ispirazione, Dogecoin20 permette ai titolari di fare staking, per ricevere ricompense passive in base all’APY, attualmente al 230%.

Lo scopo di Dogecoin 20 è permettere ai trader di guadagnare sia con la crescita del token DOGE20 sul mercato, sia tramite lo staking. Rispetto a Dogecoin, questo progetto prevede una fornitura di token limitata a 140 miliardi di token.

Il progetto ha raccolto più di 5 milioni di dollari durante la presale, con il token DOGE20 venduto a 0,000202 dollari. Il valore del token aumenterà attraverso le fasi della raccolta fondi, con la prossima crescita prevista a breve..

VAI ALLA PRESALE DI DOGECOIN20

Bitcoin Minetrix

Bitcoin Minetrix è una piattaforma di cloud mining, creata per rendere il mining del Bitcoin accessibile a tutti i titolari del suo token nativo BTCMTX.

Per farlo, la piattaforma sfrutterà lo Stake-To-Mine, una meccanica che permette ai titolari di BTCMTX di fare staking per ottenere crediti di mining non scambiabili, sotto forma di token ERC-20.

I crediti si dovranno bruciare per generare hashrate, ovvero la potenza di calcolo necessaria per la convalida dei blocchi sulla rete Bitcoin.

Più crediti si bruceranno, più saranno le possibilità venire ricompensati in BTC per la propria attività di mining. Di conseguenza, il guadagno in BTC sarà equivalente ai BTCMTX messi in stake.

La presale del progetto ha raccolto più di 12 milioni di dollari, con il BTCMTX venduto a 0,0141 dollari. Con il lancio della piattaforma, previsto nel 2024, il team attiverà il servizio di stake-to-mine.

Fino ad allora, i trader possono comprare i token sul sito ufficiale tramite ETH, USDT o carta di credito e metterli in stake per ottenere ricompense passive in base all’APY.

VAI ALLA PRESALE DI BITCOIN MINETRIX

eTukTuk

Come Green Bitcoin, anche eTukTuk rientra tra le criptovalute “green”, ma con un obiettivo molto più ambizioso. Il progetto vuole creare un sistema di trasporto ecologico in collaborazione con il governo dello Sri Lanka, basato su tuk tuk elettrici, officine e stazioni di ricarica apposite.

Il token TUK verrà utilizzato per il pagamento dei trasporti e per pagare le ricariche dei veicoli presso le stazioni, diventando il centro di un ecosistema con un’utilità reale.

Per gestire i pagamenti e le ricariche, il team metterà un’app a disposizione di passeggeri e conducenti di etuktuk. Inoltre, il token TUK potenzierà una IA integrata nei veicoli, in grado di offrire strumenti di diagnostica per la manutenzione del veicolo, oltre ad ottimizzare i percorsi e i consumi.

Il lancio del progetto è previsto per il 2024. In caso di successo, il team prevede di espandersi anche in altri paesi oltre allo Sri Lanka, per migliorare la qualità della vita delle persone e ridurre l’impatto ambientale.

Al momento, il token TUK viene venduto in presale al valore di 0,0285 dollari. Il progetto ha raccolto 2,3 milioni di dollari, avvicinandosi alla prossima fase.

Non manca la possibilità di fare staking e ricevere ricompense passive, comprando il token in presale tramite BNB, USDT o carta di credito.

VAI ALLA PRESALE DI ETUKTUK

5th Scape

5th Scape unisce le criptovalute con la realtà virtuale. Il progetto si basa su un visore simile a HTC Vive e Meta Quest chiamato VR Ultra, ottenibile comprando il token 5SCAPE.

All’inizio, 5thScape si concentrerà sui giochi VR di diversi generi, tra cui figurano il gioco di combattimento Cage Conquest e il gioco di corse Thrust Hunter. Ogni gioco presenta caratteristiche diverse e la possibilità di partecipare a partite multigiocatore contro altri utenti dei dispositivi 5thScape.

L'obiettivo di 5th Scape è quello di creare un ecosistema, completo di altre applicazioni che vanno oltre il settore del gaming. Il progetto infatti, prevede l’integrazione di programmi educativi e cinema VR, in modo da attirare sempre più utenti.

Oltre a garantire l’accesso a vita del VR Ultra, il token 5SCAPE permetterà agli utenti di ottenere diversi vantaggi in-game e l’accesso anticipato alle nuove applicazioni del visore.

Al momento, il 5SCAPE viene venduto a 0,00215 dollari. Il progetto ha raccolto più di 1,6 milioni di dollari e si trova attualmente nella seconda fase della presale.

VAI ALLA PRESALE DI 5THSCAPE