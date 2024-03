Nasce #ScuoleCittaMetroTO per dare aggiornamenti in tempo reale su progetti, cantieri e interventi

Si chiama #ScuoleCittaMetroTO il nuovo hashtag della Città metropolitana di Torino, che permette ai cittadini muniti di smartphone e tablet di avere aggiornamenti in tempo reale sui progetti, i cantieri, gli interventi, le riparazioni che vengono effettuati nei 235 edifici scolastici di competenza dell’Ente. Distribuiti in tutto il territorio metropolitano, gli edifici ospitano 82 autonomie scolastiche frequentate da circa 90350 studenti, suddivisi in 4469 classi.





In tutto, sono 4338 aule didattiche (per un totale di 230.176 mq); 200 palestre (74.553 mq totali); 1300 laboratori (101.500 mq totali): complessivamente 1.100.000 mq di superfici oggetto di manutenzione ordinaria. Un patrimonio consistente ma che sconta numerosi problemi di obsolescenza: attualmente sono 226 gli interventi in atto per rinnovare le scuole e adeguarle alle nuove normative a fronte di un investimento di 186 milioni di euro (di cui 66 previsti con il Pnrr per 92 milioni).





“Ogni giorno la Città metropolitana, tramite un applicativo dedicato, riceve le segnalazioni delle criticità nelle scuole direttamente dai dirigenti scolastici e interviene con i sopralluoghi e gli interventi del personale tecnico delle nostre due Direzioni di edilizia scolastica” spiega il vicesindaco metropolitano Jacopo Suppo, che ha la delega alle opere pubbliche. “Un lavoro certosino e quotidiano, che va di pari passo con i progetti più consistenti che vanno calendarizzati in modo da creare il minor disagio possibile alle attività scolastiche”.