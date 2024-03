Cappotti, ma anche maglioni: in via Aosta rubati i panni stesi

Cappotti, ma anche maglioni ed altri capi invernali. È il bottino sottratto questa notte da un balcone di un alloggio Atc di via Aosta 31, dove ignoti hanno rubato per l’ennesima volta l’abbigliamento steso sui fili da stendere verso il cortile.

"Casa popolare con più alloggi occupati"

"Una delle case popolari con più alloggi occupati da numerosi anni - denuncia la capogruppo in Circoscrizione 7 Patrizia Alessi - dove si vive in modo non degno di un Paese civile".

"Ora - continua l'esponente del partito della Meloni - non si può neppure più stendere la biancheria, perché viene rubata: in questo caso si trattava di cappotti e varie cose invernali lavate".