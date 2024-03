Delgrosso, la disperazione dei 108 lavoratori raggiunge il Grattacielo: "Senza stipendio e senza ammortizzatori: è un dramma"

Arriva sotto il Grattacielo della Regione la vertenza Delgrosso, l'azienda di Nichelino che opera nel campo dei filtri auto, ma che da settimane è destinata a vagare in un limbo. L'azienda infatti, ha avviato la procedura concorsuale, ma non ci sono nemmeno manifestazioni di interesse di altri investitori.

I 108 lavoratori si sono ritrovati in piazza Bengasi per poi proseguire lungo via Nizza in corteo, fino ad arrivare davanti alla nuova sede dell'ente regionale. Con loro, bandiere e due striscioni molto chiari: "Le rate scadono, le banche chiamano".

Limbo senza ammortizzatori sociali

"Non ci sono ammortizzatori sociali e la situazione è ferma. Questo è drammatico - spiega Gianni Mannori, responsabile per Fiom Cgil della zona Sud -. Per questo è necessario trovare una soluzione".

"L'obiettivo principale è trovare una risposta definitiva, ma nell'immediato la priorità è tutelare i salari di queste persone e quindi non ci fermeremo finché non ci daranno risposta", aggiunge Mannori. Che prosegue: "Oggi con la Regione speriamo di avere una prima risposta, ma già il 4 aprile avremo un nuovo appuntamento. Non ci fermiamo".

Un fondo ad hoc e il colloquio con la Regione