Il 15 sdoppiato tra tram e bus, a fine aprile dovrebbe tornare la normalità

L'odissea della linea 15 dovrebbe terminare il 22 aprile. A causa dei lavori ai binari, all'asfalto e dello sfalcio degli alberi su Corso Belgio, da ottobre il tram ferma in corso Tortona, per proseguire come navetta bus fino al capolinea Sassi, oltre a non passare più da via Po per i massicci lavori che interessano la via del centro.

Da febbraio slittamento a fine aprile