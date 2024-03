Eredità Marella Agnelli: il tribunale del Riesame si riserva la decisione sul ricorso degli Elkann

E’ durata quasi quattro ore al tribunale del Riesame di Torino l’udienza per discutere il ricorso presentato dai legali dei fratelli Elkann, John, Lapo e Ginevra, e di Gianluca Ferrero, contro il secondo sequestro di documenti e materiale informatico disposto dalla procura nell’ambito dell’inchiesta sull’eredità di Marella Caracciolo, vedova dell’avvocato Gianni Agnelli.

Al termine dell’udienza il collegio dei giudici si è riservato la decisione che è attesa per i prossimi giorni.

Le ragioni del ricorso

Alla base del ricorso presentato dai legali degli Elkann e di Ferrero, a quanto ricostruito, ci sarebbe da un lato la pertinenza e la proporzionalità tra le ipotesi di accusa e la mole di documenti, cartacei e digitali, sequestrati. In secondo luogo sarebbe stata sollevata anche la questione del ne bis in idem tra il decreto di sequestro di febbraio e quello di risequestro di marzo.

In sostanza per i legali, non sarebbe possibile un provvedimento di sequestro sui medesimi documenti sui quali il riesame, accogliendo un primo ricorso delle difesa, si era già pronunciato disponendo la restituzione alle parti di gran parte delle carte e dei supporti informatici.

La posizione dei pm

A sostegno della legittimità del proprio operato, invece, i magistrati che indagano sull’eredità di Marella Agnelli, avrebbero sostenuto che nel secondo decreto di sequestro dei primi di marzo risultano, rispetto a quello di febbraio, nuovi reati e si sono aggiunti altri indagati ai tre iniziali.

La fiducia dei difensori

"Fiducia su esito ricorso? Sì, molto": così al termine dell’udienza al tribunale del riesame di Torino, l'avvocato Paolo Siniscalchi, uno dei legali dei fratelli Elkann, ha risposto a chi gli domandava se sono fiduciosi sull’esito del confronto di questa mattina.

Nel corso dell’udienza è emerso che i legali difensori hanno chiesto, a tutela dei propri assistiti, l’accertamento tecnico preventivo in contraddittorio sui dispositivi elettronici oggetto del secondo decreto di sequestro.