Carceri, la denuncia dell'Osapp: "Situazione allarmante in tutte le strutture del Piemonte"

La situazione delle carceri di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta è allarmante. La denuncia arriva dal Segretario Generale dell’Osapp (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria) Leo Beneduci che dichiara: “Siamo fuori controllo in tutte le carceri del distretto e italiane, peggio del Far West, il sovraffollamento è spaventoso, ad esempio, nel carcere di Torino: a fronte di una capienza di circa 1090 detenuti sono presenti circa 1500 detenuti. Il personale di Polizia Penitenziaria in servizio nel distretto come anche nelle restanti carceri è allo stremo delle forze, non ce la fa più".

In ragione della gravissima carenza di organico - mancano circa 12.000 unità a livello nazionale - sono seriamente a rischio i diritti soggettivi del personale quali ferie e riposi settimanali e sono in forte aumento le assenze per malattia dovute al forte stress psico fisico tanto che è minata la salute degli uomini e delle donne della Polizia penitenziaria, viene aggiunto da Beneduci.

"La situazione è davvero drammatica in ogni istituto, giorno dopo giorno sta diventando sempre più pericolosa, il personale naviga a vista, completamente abbandonato a se stesso, a Cuneo come a Torino il personale non riesce a consumare la mensa di servizio per assenza di cambio, resta a digiuno”, aggiunge Beneduci prima di concludere: "La politica non sia più indifferente ed agisca con fatti, BASTA SLOGAN, BASTA CHIACCHIERE non comprendiamo come il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove attenzioni solo ed esclusivamente il carcere di Biella e non già gli altri istituti del Piemonte e della Liguria, dove la situazione è gravissima: Torino, Ivrea, Cuneo, Asti, Saluzzo, Imperia, Sanremo ed altri ancora, al punto che è stata nuovamente rinnovata la missione forfettaria per ulteriori cinque ispettori fino al . Inoltre, non è ancora chiaro chi abbia disposto la sospensione delle assegnazioni dei detenuti al carcere di Biella che è addirittura sotto la capienza normale: sono presenti circa 333 detenuti a fronte di una capienza normale di 370 detenuti e una capienza tollerabile di 570 detenuti, un vero scandalo".