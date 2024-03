Mancato sopralluogo ad Aska. Ricca: “Chiederemo a Salvini, Piantedosi e Molteni di poter entrare “

"Siamo sconcertati del secondo annullamento di un sopralluogo della commissione comunale che cerca di entrare in un luogo che è stato riacquisito dal Comune.” È il commento del capogruppo della Lega in consiglio comunale a Torino Fabrizio Ricca, a seguito del nuovo annullamento del sopralluogo all’interno dei locali di Askatasuna, il centro sociale di Corso Regina 47, su cui da mesi è in corso un progetto di riacquisizione per trasformarlo in bene comune.

"Un segnale di debolezza dell'Amministrazione"

"Da parte dell’Amministrazione è un segnale di debolezza fortissimo. Se non possiamo entrare noi consiglieri, i garanti restituiscano immediatamente le chiavi.”

Ricca ha poi richiesto la convocazione di un consiglio comunale aperto per poter discutere del progetto. "La capogruppo del Pd Nadia Conticelli - sostiene Ricca - dice che il tavolo va avanti. Però vorremmo sapere come se non possiamo entrare nello stabile e non possiamo sapere cosa succede dentro Askatasuna. Stiamo preparando una richiesta di consiglio comunale aperto dove chiederemo anche la presenza dei garanti.”

"Pronti a chiedere l'intervento di Salvini e Piantedosi"

Infine Ricca invoca l’intervento dello Stato. "Chiederemo - ha detto il capogruppo della Lega - a Matteo Salvini, vicepremier, a Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno e al sottosegretario di Stato Nicola Molteni, di poter effettuare questo sopralluogo e verificare il reale stato dell’arte. Siamo convinti di fronte alla presenza dello Stato che anche il sindaco non potrà dirci di non entrare".