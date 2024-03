A Chieri la terza edizione del festival dell’Agricoltura Sociale

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 aprile si svolgerà negli spazi del ristorante ExMattatoio di Chieri la terza edizione di Hubbuffate, festival dell’Agricoltura Sociale, che nasce con l’ambizione di dare visibilità alle aziende agricole che promuovono modelli di economia circolare e che si impegnano a dare lavoro alle persone più fragili.

Il festival è organizzato dalla Cooperativa Sociale ExEat, in collaborazione con Coldiretti Torino, l’associazione Regionale UeCoop Piemonte, la Fondazione di Comunità Chierese e con il Patrocinio della Città di Chieri. L’evento vedrà coinvolte le aziende agricole sociali della rete di Hubbuffate e piccole realtà del territorio con l’obiettivo di proporre esperienze sostenibili legate alla natura, cibo e sport che coinvolgano attivamente la cittadinanza.

Tre giorni tra street food e prodotti dell’agricoltura sociale, musica, laboratori per grandi e piccoli, workshop, esperienze ed ospiti speciali. Un weekend che darà la possibilità di conoscere e acquistare prodotti a Km0 di aziende che praticano agricoltura sociale, scoprire il progetto Hubbuffate che nel 2024 ha dato vita al primo marketplace dedicato all’agricoltura sociale e partecipare a laboratori e workshop gratuiti. Tra gli ospiti speciali ai talk serali non mancano l’influencer Mariachiara Montera ( @maricler ) ed Enrico Camanni, scrittore, giornalista e alpinista italiano che presenterà il suo nuovo libro per Laterza in uscita il 5 aprile “La Montagna Sacra”.

Venerdì 12 aprile inizierà intorno alle 19 con “Giusto e con gusto”, una degustazione al buio con i prodotti delle aziende agricole sociali che porterà gli ospiti a guardare in modo nuovo alla sostanza e all’apparenza, per cercare la sostanza anche dove non appare. A seguire talk con Mariachiara Montera, la nutrizionista Valentina Mele, la psicologa Giulia Boretti e alcuni dei protagonisti delle aziende agricole di Hubbuffate. Un’occasione per approfondire il legame tra cibo, benessere e tradizioni. La serata proseguirà con una cena a menù, con piatti inediti ideati dal ristorante sociale Ex Mattatoio di Chieri, con protagonisti i prodotti delle aziende agricole sociali di Hubbuffate.

Sabato 13 e domenica 14 aprile le aziende agricole del progetto Hubbuffate animeranno le due giornate con le loro specialità street food e con numerosi laboratori didattici, workshop ed attività accessibili a tutti, grandi e piccoli. Lab di estrazione degli oli essenziali delle piante con l’alambicco, lab sulla creazione delle candele in cera d’api, lab Che brix dici?, lab di serigrafia, lab seed bomb, lab di avvicinamento alla pet therapy.

Per rendere ancora più ricco il programma sono state coinvolte al Festival anche alcune realtà locali che organizzeranno durante le due giornate escursioni a piedi e in bici alla scoperta del territorio, workshop di ricamo e attività di fitness, con l’obiettivo di promuovere la mobilità sostenibile e il benessere della comunità a 360° gradi.