Green buildings: cosa sono e vantaggi

Ultimamente si sente sempre più spesso parlare di “green buildings”, ma di cosa si tratta nello specifico? Con questo termine, si intende una “costruzione verde”, o meglio un edificio sostenibile, costruito e gestito secondo i dettami dell’efficienza e ovviamente della sostenibilità.

Anche se ad oggi non ci sono ancora molte costruzioni green, si prevede che nei prossimi anni diventeranno uno standard, per tale ragione è bene comprendere di cosa si tratta.

Che cosa è il green building?

Come già accennato, il green building​ è un edificio che coniuga la sostenibilità alle elevate performance, al fine di migliorare la qualità di vita di chi lo abita e inquinare meno. Pertanto, per realizzarlo è necessario investire molto nelle tecnologie innovative e selezionare materiali di alta qualità, tenendo conto anche dell’assorbimento energetico dell’edificio stesso.

Non si può parlare, però, di edifici sostenibili senza considerare l’ambiente circostante. Queste costruzioni si definiscono “green” solamente se è capace di integrarsi al meglio, senza deturpare e/o inquinare eccessivamente l’ambiente.

Quali sono le caratteristiche degli edifici sostenibili?

Gli edifici sostenibili si riconoscono per alcune caratteristiche, come ad esempio l’efficienza energetica. In queste costruzioni, infatti, vengono impiegati dei materiali isolanti, delle finestre ad alto rendimento energetico e dei sistemi di raffreddamento e riscaldamento ad alta efficienza.

Un’altra caratteristica importante è l’utilizzo dell’energia rinnovabile, mediante l’installazione di sistemi fotovoltaici, pale eoliche, ecc. Tali impianti sono posizionati in modo da massimizzare il rendimento, grazie ad appositi software. I green buildings vantano anche una gestione delle acque sostenibile, con dei sistemi di raccolta delle acque piovane e di riutilizzo delle acque grigie.

Ovviamente, i green buildings sono costruiti solamente con materiali a basso impatto ambientale, quindi riciclati e/o riciclabili e provenienti da fonti rinnovabili, tra cui vernici a basso VOC (Volatile Organic Compounds), isolanti naturali e legno certificato. Inoltre, essi vantano un design “passivo”, che massimizza l’ingresso della luce naturale, attraverso la forma stessa dell’edificio, le finestre di grandi dimensioni, ecc. Infine, è bene sottolineare anche la presenza di sistemi di monitoraggio e controllo che permettono sia di valutare che di ottimizzare il consumo d’acqua e di energia.

Perché progettare green building

La progettazione green building ha diversi aspetti interessanti, ad esempio:

Minori emissioni di gas serra : gli edifici sostenibili sono particolarmente efficienti e, utilizzando prevalentemente fonti di energia rinnovabili, aiutano a ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera;

: gli edifici sostenibili sono particolarmente efficienti e, utilizzando prevalentemente fonti di energia rinnovabili, aiutano a ridurre le emissioni di gas serra nell’atmosfera; Gestione efficiente delle risorse : per gestire un edificio green è necessario utilizzare le risorse (come ad esempio i materiali oppure l’energia) in maniera efficiente. In questo modo, si possono ridurre anche i costi operativi;

: per gestire un edificio green è necessario utilizzare le risorse (come ad esempio i materiali oppure l’energia) in maniera efficiente. In questo modo, si possono ridurre anche i costi operativi; Più comfort per gli inquilini: gli edifici sostenibili sono progettati in modo da gestire la temperatura, l’illuminazione, il livello di umidità ecc. riducendo il rumore e l’inquinamento, così da aumentare il comfort di chi vi abita. Inoltre, l’impiego dei materiali non tossici contribuisce a mantenere l’ambiente sano.

In poche parole, gli edifici sostenibili o green buildings promuovono la sostenibilità a lungo termine e hanno diversi aspetti positivi sia per l’ambiente che per gli inquilini.